Unclued lights are anagrams of the names of countries (anagram of Cretinous): UNHOARDS (1A: anagram of Honduras), ATWAIN (5: Taiwan), OBANG (37: Gabon), ELCHI (38: Chile), DAIMONIC (43: Dominica), RUBINE (10: Brunei), TANAGRINE (11: Argentina), LAIRAGE (15: Algeria), SERIAL (30: Israel) and RAIN (36: Iran).

First prize Sue Pounder, Ashton-under-Lyne

Tony Alers-Hankey, London W4; Andrew Bell, Shrewsbury, Shropshire