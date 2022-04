Spectator competition winners: Let’s parler Franglais

In Competition No. 3245, you were asked to take a passage from a classic of French literature and recast it in Franglais.

This challenge invited you to engage in the parlour game popularised by the late Miles Kington, whose much-loved ‘Let’s Parler Franglais’ columns in Punch were described by Michael Bywater as a ‘macaronic jeu d’esprit’. Chapeau! to Richard Spencer, and £25 each to those printed below.

“ Laurent a visité la local morgue, à le recherche du les remains de Camille, qu’il a tué only le jour before. Ou-est-il? Dans le section, ‘Submergé’? Ici les stiffs étaient dans un parlous état: visages bursting comme les saucissons anglais; cheekbones visible vers le flesh; some badly frappé, even un peu brulée. Trés unsettling! Aussi, Camille était un skinny-minny, mais les cadavers dans les slabs étaient blubbery, comme les cochons de Tamworth. Laurent avait les jeebies, et pas mistake. C’est comme une high street boucherie.

“ Textez-moi: où sont les glaciers,

“ Madame Bovary avait les hots pour Léon. En fait elle était totalement up for it. Après un petit hiccup Ils ont tous deux quitté la cathédrale comme des bats hors de l’enfer. Dans un twinkling ils se trouvaient à l’intérieur d’un coach qui voyageait comme les clappers à travers les rues de Rouen. D’accord ils étaient engagés dans un peu de comment va ton père.

“ Eugénie Grandet, pauvre innocent, est dans sa chambre parce que elle est y emprisionnée par son père en punition de désobéissance. Le père Grandet est un poisson froid, un avare qui aime l’argent et adore l’or. Il est aussi une peau de flint qui ne dépense rien. Mais aujourd’hui il est dans son jardin parce que, de temps en temps, il veut regarder sa fille par une fenêtre de la chambre – comme un Tom voyeur, on peut dire. Il est caché derrière un arbre, mais sa fille, qui se brosse les cheveux longs, l’entrevoi dans sa glace à main. Par un hazard – heureux ou triste – prenez votre pick – c’est le même lieu dans le jardin où autrefois Eugénie et son amant, Charles, se regardaient l’une à l’autre dans un rêve d’amour. Cette scène est enceinte de signification, non?

“ D’Artagnan he has quitted la chambre de M. de Tréville comme un chauve souris d’enfers, faisant une unfortunate collision avec Athos blessed dans le bras. ‘C’est une waste de temps pour vous apologer,’ dit l’indigné Athos. Ce qui resulte est un challenge à un duel. Alors, le bold Gascon se lance sans payant la moindre attention et il fait une autre collision, ce temps avec Porthos qui porte la sorte de joli cloak pour lequel mourir. D’Artagnan se trouve perdu dans les folds de cette robe, à la grande annoyance de Porthos. Un second duel est sur les cartes! Le croieriez-vous? D’Artagnan a la misfortune de rencontrer Aramis standing sur un mouchoir feminine. D’Artagnan prend le mouchoir et fait un misguided attempt de le donner à Aramis, qui proteste que le mouchoir a rien à faire avec lui. Dans ce chemin, D’Artagnan obtient son troisième challenge.

“ La jolie Emma Bovary est tres sexy, pensée Rodolphe, apres un lusty galloping dans le foret idyllique. Quelle MILF. Donc, je vais elle seducer. C’est un piece de gateau.

No. 3248: where there’s a will

You are invited to submit the last will and testament of a well-known fictional character (please specify). Please email entries of up to 150 words to lucy@spectator.co.uk by midday on 4 May.